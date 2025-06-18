رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" أهم تكليفاته لوزراء لجنة الأزمات

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن تكليفاته للوزراء في “لجنة الأزمات” لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية.

وقال مدبولي إنه أعطى تكليفات لكل وزير بملفات واضحة يعمل عليها في هذا الشأن موضحا أنه كلف وزير البترول بتأمين الاحتياجات الخاصة بالدولة ووضع السيناريوهات المختلفة لتغير سعر المنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة وكُلفته والتعامل معهم.



وأشار مدبولي إلى أنه كلف وزير الكهرباء بالإسراع بالطاقة الجديدة والمتجددة وإدخال أكثر كمية ممكنة من هذه الطاقات، كما أن هناك متابعة يومية لموضوع الربط الكهربائي المصري السعودي لتأمين الاحتياجات المختلفة لمحطات الكهرباء .

ضخ الغاز للمصانع وتشجيعها

وأكد عودة ضخ الغاز للمصانع وتشجيعها وتشغيلها ووضع خطة واضحة لقطاع الصناعة واحتياجاتها ومستلزماتها وأولوياتها لضمان استمرار سلاسل الإمداد والانتاج، حيث أن وفرة المنتجة هي التي تضبط الأسعار وكل وزير والجهات الأمنية أخذت تكليفات وسيتم عرضها في الاجتماع المقبل .

واشار إلى أنه كلف وزير التموين بتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي 6 أشهر .