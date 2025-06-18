نادر وخطير.. اعرف أهم المعلومات عن تسرع القلب الوصلي

يعد مرض تسرع القلب الوصلي من الاضطرابات النادرة ولكنه خطير ويؤثر بشكل واضح على الانسان من خلال مضاعفات اختلال نظم القلب.

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة عادةً بين 60 و100 نبضة في الدقيقة وفي حالة تسرع القلب الوصلي، يكون معدل ضربات القلب عادةً أسرع من 100 نبضة في الدقيقة.

ونقلا عما أورده موقع “ كيلافند كلينك” نكشف لكم أهم أعراض تسرع القلب الوصلي .



أعراض تسرع القلب

قد لا تظهر أعراض تسرع القلب الوصلي بشكل واضح فى بعض الحالات، ولكن إذا ظهرت فإن أعراضها تتضمن مايلي:

الشعور بخفقان القلب (تسارع ضربات القلب أو الشعور بنبضات متقطعة).

المعاناة من الدوار غير المبرر.

إغماء بدون سبب.

تشعر بالتعب الشديد بدون بذل جهد كبير .



كيف يحدث خلل ضربات القلب الوصلي



يمكن للعديد من الأدوية أو الحالات المرضية أو العلاجات أن تمنع العقدة الجيبية الأذينية من إرسال إشارات كهربائية لبدء ضربات القلب بشكل صحيح مما يتسبب فى تسرع ضربات القلب الوصلي .

على سبيل المثال، قد تُسبب سمية الديجوكسين (Cardoxin® أو Digitek®) تسرع القلب الوصلي، تشمل الأسباب الأخرى لتسرع ضربات القلب الوصلي، ما يلي:

التهاب عضلة القلب.

الإصابة بالنوبة قلبية .

استبدال صمام القلب أو جراحات القلب الأخرى.

أمراض القلب الخلقية منذ الولادة بالرغم من أنها سبب نادر.

استئصال القسطرة لإيقاع غير طبيعي مختلف.

الاصابة بمرض لايم .