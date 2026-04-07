درة: يوسف شاهين صاحب الفضل في تواجدي كممثلة بالسينما المصرية

قالت الفنانة درة، أن الجمهور هو المبتغي الذي اطمح ان اصل اليه واتمني دايما ان اسعدهم وأدقق في اختيار أدواري، وللعلم يوسف شاهين هو من ساندني في بدايتي، وكان السبب في تواجدي وتمثيلي بمصر، وقال لي وقتها هتكوني مصرية على الرغم من أنك تونسية لأنك هتاخدي من الروح المصرية.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، انني احب الصمت والنظرات المعبرة في التمثيل ، ويهمني قيمة العمل افضل من البطولة المطلقة واحب العمل مع الموهوبين حتي ولو كان صعب ويهمني الموهبة وضربت مثل بالراحل خالد صالح ، ونحتاج إلى الراحة من الألم في حياتنا، ولا يهمني ما يقال في ضهري وأهتم بأن أكون سعيدة.

وعلى جانب آخر تحدثت خلال لقائها عن أبرز الفنانات اللاتي قدمت دور المعلمة وتقدم رسائل لهم، واجابت علي العديد من الأسئلة ، وكشفت العديد من الأسرار والكواليس حوّل مسيرتها الفنية ومشاريعها المستقبلية.

