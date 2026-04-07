أزمة واشنطن وطهران.. تحركات دبلوماسية مكثفة وتحذيرات من تداعيات عالمية واسعة

تتجه أنظار العالم نحو تطورات متسارعة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولًا حاسمًا في مسار الأحداث، في ظل تصاعد حدة التوترات وترقب دولي واسع لما ستؤول إليه الساعات القادمة.

وفي هذا الإطار، أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الساعات المقبلة تمثل نقطة فاصلة في الأزمة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران للرد على المطالب الأمريكية، ما يجعل الـ48 ساعة القادمة محط أنظار المجتمع الدولي.

وأوضح أن حالة الترقب الحالية تتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها عدة أطراف إقليمية، في مقدمتها مصر، التي تبذل جهودًا متواصلة بالتنسيق مع باكستان، بهدف احتواء الأزمة وفتح قنوات للحوار بين طهران وواشنطن، في محاولة لتفادي أي تصعيد عسكري قد يخرج عن السيطرة.

وأشار إلى أن هذه الجهود حظيت باهتمام وتغطية في عدد من وسائل الإعلام الدولية، ما يعكس ثقل الدور المصري في إدارة الأزمات الإقليمية.

وأضاف أن أي تصعيد محتمل لن يقتصر تأثيره على الجوانب العسكرية فقط، بل سيمتد ليشمل قطاعات حيوية، من بينها الطاقة والبنية التحتية، حيث قد تتعرض منشآت استراتيجية مثل محطات الكهرباء والمياه، وربما المنشآت النووية، لمخاطر مباشرة، وهو ما ينذر بأزمة متعددة الأبعاد.

كما حذر من التداعيات الاقتصادية الواسعة التي قد تنتج عن اندلاع مواجهة عسكرية، مؤكدًا أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة قد يؤديان إلى موجة من التقلبات في الأسواق، قد تستمر آثارها لعدة أشهر حتى بعد انتهاء أي صراع محتمل، في ظل صعوبة استعادة التوازن الاقتصادي سريعًا.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الموقف المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرتكز على الدعوة إلى التهدئة ووقف التصعيد، مع التأكيد على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب دفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، خاصة في ظل ما قد تفرضه الحرب من أعباء إنسانية واقتصادية ثقيلة على مختلف دول العالم.

واختتم بالإشارة إلى أن العالم يقف حاليًا أمام لحظة دقيقة، تتطلب تحركًا دوليًا مسؤولًا لتفادي سيناريوهات أكثر تعقيدًا، في ظل ترقب واسع لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات قد تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي والدولي.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

أرشيفية

طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت

محصول القمح ارشيفيه

مزارعو الوادي الجديد: استعدادات مبكرة لحصاد محصول القمح

صورة موضوعية

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد ضرورة الالتزام بمعايير جودة المياه

جانب من اللقاء

محافظ أسوان يواصل لقاءته الجماهيرية مع المواطنين ويستمع لمطالبهم .. صور

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد