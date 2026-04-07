مخاوف من إلغاء الرحلات.. ارتفاع الوقود يضغط على الطيران العالمي ويشعل الأسعار

أكد سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن أجواء التوتر في المنطقة أثرت بشكل واضح على حركة السفر، خاصة الرحلات طويلة المدى، مع تزايد المخاوف من إلغاء الرحلات أو اضطراب مواعيدها، وهو ما أدى إلى حالة من التردد لدى المسافرين.

وقال سامح سعد، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن موجة ارتفاع أسعار البترول ألقت بعبء إضافي على قطاع الطيران، ما دفع الشركات إلى تعديل أسعار التذاكر، لافتًا إلى فرض زيادة جديدة على بعض الرحلات.

وتابع أن هذا التراجع في الإقبال انعكس بدوره على قطاع السياحة، في ظل حالة من عدم الاستقرار العالمي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

كما لفت إلى مخاوف داخل بعض الدول الأوروبية من استمرار حركة الطيران بنفس الوتيرة، مع اتجاه شركات إلى تقليص أو إلغاء الرحلات التي لا تحقق نسب إشغال كافية لتفادي الخسائر.