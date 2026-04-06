قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية تجهيزا لموسم الحج

استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية تجهيزا لموسم الحج
استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية تجهيزا لموسم الحج
نورهان خفاجي

تواصل وزارة الطيران المدني، وجميع شركاتها التابعة، تجهيزاتها واستعداداتها المكثفة لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م، من خلال تسخير كافة الجهود والإمكانيات البشرية والفنية والتشغيلية، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة عبر شركات الطيران الوطنية و المطارات المصرية، لتيسير رحلتهم المباركة إلى الأراضي المقدسة بكفاءة تشغيلية عالية، فضلًا عن توفير كافة سُبل الدعم والراحة اللازمة للحجاج في مختلف مراحل السفر.

يأتي ذلك إنطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توفير كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، لضمان تقديم تجربة سفر آمنة ومُيسّرة، وتأكيدًا على تكامل وتنسيق جهود كافة أجهزة الدولة المعنيه  لخدمة ضيوف الرحمن.

وفى هذا السياق ،عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور قيادات قطاع الطيران المدني، وذلك لإستعراض خطة الوزارة لمتابعة تشغيل موسم الحج في مختلف القطاعات وكذلك الوقوف على مدى جاهزية مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية المعنيه، لسفر واستقبال الحجاج.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لرحلات نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، مع التأكيد على كفاءة التشغيل داخل المطارات، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية تشغيل  عالية خاصة خلال فترات الذروة، فضلًا عن مراجعة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج منذ وصولهم إلى المطار وحتى صعودهم على متن الطائرات، بما يضمن تقديم تجربة سفر متكاملة.

كما تناول الاجتماع تعزيز الجوانب اللوجستية لضمان انتظام الرحلات الجويه لكل من  جدة والمدينة المنورة، مع الإلتزام بتطبيق أعلى المعايير التشغيلية الدولية، بما يحقق أعلى معدلات السلامة والكفاءة.

وأكد الدكتور سامح الحفني على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات والاجهزة المعنية، وفي مقدمتها وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والأوقاف والصحة، والتضامن الاجتماعى والماليه لضمان تقديم منظومة تشغيلية متكاملة تُيسر كافه الإجراءات ، وتضع على رأس أولوياتها راحة الحجاج وسلامتهم في جميع مراحل الرحلة، بدءًا من وصولهم إلى المطارات وحتى عودتهم إلى أرض الوطن مع توفير فرق عمل مدربة لتقديم الدعم اللازم لضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،

كما شدد وزير الطيران المدني على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية بتنظيم موسم الحج، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية المشتركة بين الجانبين.

وأشار الحفني إلى ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المستجدات، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مع الجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع أية تحديات طارئة، بما يضمن استقرار التشغيل وانتظام حركة السفر في مرحلتي الذهاب والعودة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الإلتزام بتقديم أعلى مستويات الرعاية ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يعكس كفاءة وجاهزية منظومة الطيران المدني المصري، ويواكب مكانة مصر الريادية في تنظيم وإدارة مواسم الحج.

وزارة الطيران الطيران المطارات المصرية المطارات حجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

