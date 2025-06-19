مباراة سوء الأحوال الجوية.. سالزبورج يفوز على باتشوكا في كأس العالم للأندية

حقق سالزبورج الفوز على باتشوكا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب TQL في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن تستكمل بعد تحسن الأجواء

بذلك الفوز تصدر رد بل سالزبورج المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحبا نقطة لكل منهما.

سالزبورج سيطر على المباراة منذ البداية ولكن الخطورة جاءت من باتشوكا في أكثر من فرصة كان أخطرها تسديدة من سالمون روندون تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وأنقذت العارضة فرصة الهدف الأول برأسية من سالمون في الدقيقة 31 وفي الدقيقة 43 تقدم سالزبورج عن طريق أوسكار جلوخ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بعد بداية الشوط الثاني بعشر دقائق وتحديدا في الدقيقة 55 اضطر الحكم لإيقاف المباراة في وقت كان يتقدم فيه فريق سالزبورج على باتشوكا، بهدف نظيف، بعدما تلقى إشارة من المنظمين بأن هناك تقلبات مناخية قد تعرض حياة اللاعبين للخطر خلال الدقائق القادمة.

وعلى الفور استجاب غربال للتحذيرات وطلب من اللاعبين الدخول إلى غرف خلع الملابس، ليعلن المذيع الداخلي في الاستاد عن إيقاف اللعب بسبب التحذيرات المناخية وتوقفت المباراة بسبب وجود عاصفة رعدية واستمرت لمدة ساعة و37 دقيقة قبل أن يعود الفريقين لأرضية الملعب لاستكمال المباراة.

وبعد دقيقة واحدة من استئناف المباراة تعادل باتشوكا عن طريق بريان جونزاليس من ركلة حرة مباشرة رائعة وأضاف سالزبورج الهدف الثاني عن طريق كريم أونيسيو برأسية مستغلا عرضية من مادس بيدستروب ليهدي لفريقه الفوز.

وسيلعب سالزبورج مباراته المقبلة ضد الهلال، بينما يلتقي باتشوكا مع ريال مدريد.

