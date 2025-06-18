اعرفها.. أعراض غير متوقعة تكشف السرطان

يعد مرض السرطان من أخطر المشكلات الصحية التى تهدد حياة الأشخاص لذا من المهم اكتشافه بشكل مبكر ومعرفة أعراضه.

ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك” نكشف لكم أهم أعراض مرض السرطان ومتى يجب إجراء الفحوصات بشكل سريع؟.

أعراض السرطان

تختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم.

وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، ولكنها ليست خاصة به، ما يلي:

الإرهاق بدون سبب واضح

وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد

تغيّرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن

تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة

تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

بحَّة في الصوت

عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل

ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف

نزيف أو كدمات بلا سبب معروف.

علامات الخطر:

حدد موعدًا طبيًا إذا كانت لديك أي مؤشرات أو أعراض السرطان تظهر بصورة مستمرة تثير قلقك.

وإذا لم تكن لديك أي مؤشرات أو أعراض ولكنك قلق بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فناقش مخاوفك مع الطبيب واسأله عن اختبارات وإجراءات فحص السرطان المناسبة لك.