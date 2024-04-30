فصل قضائي جديد في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الزمالك السابق

بعد قليل.. تنظر محكمة استئناف 6 أكتوبر، جلسة الاستئناف المقدم من سيدة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل له.

وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح"، فقد أقامت السيدة "أسماء. ح" دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة ومن ثم تم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.



وجاءت حيثيات الحكم الصادر من محكمة الأسرة في رفض دعوى إثبات نسب للاعب في القضية رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، الصادر في 28/3/2023، إذ إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31/8/2022، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعي عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.