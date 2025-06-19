تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

كشف مدير التصوير محسن أحمد اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل الفنان الراحل نور الشريف في السيدة زينب.

وكتب محسن أحمد عبر حسابه على "فيسبوك": "فجأة اهتز المنزل وافتكرت زلزال، ولكنه كان انهيار المنزل رقم 20، منزلي رقم 16، بيننا عمارة واحدة، وهذا المنزل سكنه الفنان الراحل نور الشريف والمخرج التلفزيوني الراحل حافظ أمين ، وتحول في ثواني لكومة من التراب ادعو الله أن ينجو سكانه بفضل الله".

وكانت منطقة حارة محمد عنايت المتفرعة من شارع قدري قد شهدت انهيار عقار سكني مكون من 7 طوابق، ما أسفر عن وفاة سيدة واحدة على الأقل، وإصابة عدد من المواطنين، بينما تواصل الحماية المدنية وفرق الإنقاذ جهودها للبحث عن أي ضحايا أو ناجين تحت الأنقاض، وسط حالة من الحزن بين أهالي الحي العريق.

وبحسب الأخبار المتداولة بشهادات سكان المنطقة وعدد من المقربين من الفنان الراحل، فإن العقار الذي انهار يعود إلى المنزل الذي عاش فيه نور الشريف طفولته، وتحديدًا في العمارة رقم 20 بشارع محمد عنايت، والتي ارتبط بها وجدانيًا، حيث وُلد هناك باسم “محمد جابر”، وقضى فيها سنواته الأولى قبل أن ينطلق نحو عالم الفن والشهرة.