صور.. محمد رمضان يصل لأولى جلسات معارضة نجله على حكم إيداعه دار رعاية

حصل موقع صدى البلد بالصور على لحظة وصول الفنان محمد رمضان بسيارة ثمنها 15 مليون جنيه إلى محكمة الطفل في أولى جلسات معارضة نجل الفنان محمد رمضان على قرار المحكمة بإيداعه دار رعاية اجتماعية على خلفية مشاجرته واتهامه بالتعدي على طفل بالضرب داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة.

وشهدت الساعات الماضية انتهاء الخلاف بإعلان الفنان محمد رمضان تصالح ابنه "علي" مع الطفل "عمر" بحضور الأسرتين بعد تنازل أسرة الطفل المجني عليه.

ومن المقرر ان يتقدم دفاع نجل الفنان محمد رمضان وأسرة الطفل عمر التصالح أمام هيئة المحكمة وسط تساؤلات بإمكانية حضور الفنان محمد رمضان ونجله وأسرة الطفل الشاكي للإقرار بالتصالح أمام هيئة المحكمة لإلغاء العقوبة السابقة.

وكانت أصدرت محكمة الطفل قرارًا بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي جسديًا على طفل داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة بعدما تغيب نجل الفنان محمد رمضان عن حضور أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالتعدي على زميله في نادي نيو جيزة كما تغيب الفنان عن الحضور.

كانت النيابة بأكتوبر قررت إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في اتهامه بضرب زميله داخل نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الطفل.