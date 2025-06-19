قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
72 ساعة ويبدأ الصيف رسميًا.. تنبؤات غير متوقعة: رياح أوروبية وأمطار
اللواء أيمن عبد المحسن: إسرائيل تنتهج سياسة التخريب وتستهدف شل إيران
51 جامعة مصرية تتألق عالميًا بتصنيف التايمز للتأثير 2025.. والأكاديمية العربية وأسوان وبنها في الصدارة
جامعة جنوب الوادي تتقدم 70مركزا عالميا بالتصنيف الأمريكي US News
الإحتلال يكشف حجم الخسائر البشرية جراء الصواريخ الإيرانية
وزير الخارجية الإسرائيلي: النظام الإيراني لا خطوط حمراء لديه
أمريكا تطلب من موظفيها وعائلاتهم بإسرائيل وغزة والضفة البقاء في أماكنهم
مدبولي يتفقد مصنع لانتاج أجهزة السونار في أكتوبر
لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار.. حزب الله يعلن دعمه إيران ويحذر أمريكا
الصحة : الارتفاع غير المبرر بالولادات القيصرية يؤثر سلبًا على جهود الدولة
الأردن.. سقوط طائرة مسيرة بمنطقة أبو نصير وإصابة سيارة بأضرار
اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سرقا مخزن كابلات وبارات نحاس بالإكراه.. والمحكمة تؤيد سجنهما المشدد 10 سنوات

سرقا مخزن كابلات وبارات نحاس بالإكراه.. والمحكمة تؤيد سجنهما المشدد 10 سنوات
سرقا مخزن كابلات وبارات نحاس بالإكراه.. والمحكمة تؤيد سجنهما المشدد 10 سنوات
إسلام دياب

ظل شعبان موسى قائما طوال الليل بمكان حراسته لشركة بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ففوجىء بقيام عدد من الملثمين بالدخول إلى مخزن الشركة وشد وثاقه وتهديده و تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة الهاتف المحمول الخاص به والإستيلاء على منقولات الشركة عبارة عن مجموعة من كابلات و بارات نحاس كرها عنه.

أشرقت الشمس وجاء عمال المخزن فوجدوا شعبان الخفير مربوطا بحبل فقاموا بفك قيده وقاموا بإبلاغ وكيل الشركة بسرقة الكابلات النحاسية الخاصة بالشركة والتى تقدر بـ مليونى جنية وتم إبلاغ القسم فانتقل الرائد محمود طارق معاون مباحث قسم ثان العاشر من رمضان وتوصلت تحرياته السرية لصحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكابها مستخدمين سيارة ربع نقل ليلا بتسلق سور المخزن و كسر باب الطابق الثاني الخاص بالشركة وقاموا بتوثيق المجني عليه و سرقة هاتفه المحمول كرها عنه.

تم التوصل إلى محمد عادل، تاجر خردة وأكد قدوم المتهمين إليه وعرضوا عليها شراء تلك الكابلات وبارات النحاس فقام بشراءها بـ 240 ألف جنيه وهو لا يعلم بسرقتها من مخزن الشركة، تم القبض على المتهمين، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد وشادى المهدى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمود الزيات وكيل النيابة وأمانة سر يامن محمود، فقضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ برفض الطعن وأيدت حكم محكمة الجنايات.

المنطقة الصناعية العاشر من رمضان شركة سرقة شركة بارات نحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

مدير تعليم القليوبية يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر غرب

محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر غرب

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالبحيرة.. صور

بالصور

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد