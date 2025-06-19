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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اعرف الطريقة.. استخراج قيد عائلي بدون زحمة في ثوانٍ

اعرف الطريقة.. استخراج قيد عائلي بدون زحمة في ثوانٍ
اعرف الطريقة.. استخراج قيد عائلي بدون زحمة في ثوانٍ
إسلام دياب

خدمة جديدة أصبحت متاحة عبر ماكينة ذكية متطورة باسم «ماكينة القيد العائلي الرقمي الفوري»، تم تركيبها داخل مركز القطاع النموذجي بديوان قطاع الأحوال المدنية في العباسية.

هذه الماكينة مزودة بتقنيات تحقق الهوية باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع.

وتتيح الماكينة إمكانية استخراج نسخة مميكنة من القيد العائلي فورًا، بشرط أن يكون المواطن قد سبق له استخراجها من قبل. 

المطلوب من الراغب في استخراج القيد العائلي هو الوقوف أمام الماكينة، لتقوم بتطابق بياناته البيومترية مع قاعدة بيانات الرقم القومي، ثم يحصل على الوثيقة في أقل من دقيقتين.

تحتوي الماكينة على خاصية التحصيل النقدي، ما يسمح للمواطن بدفع الرسوم في نفس اللحظة، والخروج بالوثيقة دون أي تدخل بشري نهائيًا.

وتعد هذه الماكينة واحدة من خطوات التحول الرقمي لخدمات الأحوال المدنية، التي تشمل إصدار شهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، وتصحيح البيانات، وتغيير الأسماء أو الجنسية، بما يسهم في تيسير الخدمة وسرعة إنجازها للمواطنين داخل وخارج مصر.

سعر استخراج القيد العائلي 2025

- قيد عائلي 25 جنيها.
- قيد زواج 40 جنيها.
- قيد عائلي مميكن 65 جنيها.

رسوم استخراج قيد عائلي 2025

يمكن استخراج القيد من خلال السجل المدني والمراكز النموذجية المختلفة على مستوى الجمهورية مقابل دفع مبلغ 25 جنيها، بالإضافة لاستخراج قيد زواج مقابل 40 جنيها، وأيضا استخراج قيد عائلي أون لاين من موقع الوزارة مقابل 65 جنيها سواء للمرة الأولى أو الثانية.

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