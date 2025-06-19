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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على إمام عاشور في سب مشجع زملكاوي.. بعد قليل

الحكم على إمام عاشور في سب مشجع زملكاوي.. بعد قليل
الحكم على إمام عاشور في سب مشجع زملكاوي.. بعد قليل
إسلام دياب

تصدر المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بعد قليل، الحكم على لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور، لاتهامه فيها بسب وقذف أحد مشجعي نادي الزمالك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به المواطن محمد أ.س، المقيم بمدينة السنبلاوين، اتهم فيه اللاعب بالتعدي عليه لفظيًا عبر رسالة على موقع فيسبوك، عقب فوز الزمالك بلقب السوبر الإفريقي.

وكانت قد قضت محكمة جنح السنبلاوين في وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر القضية، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، عقب طعن الدفاع بعدم الاختصاص المكاني.

وشهدت الجلسات الماضية تبادلًا للاتهامات بين الطرفين، حيث طعن دفاع اللاعب بعدم وجود تقرير فني يثبت ملكية الحساب محل الاتهام، بينما قدم مستندات تفيد بتعرض موكله للسب من قبل الشاكي في منشورات سابقة

المحكمة الاقتصادية إمام عاشور محاكمة إمام عاشور سب وقذف مشجع زملكاوي

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