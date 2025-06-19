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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سرقوا ثري يدخر أموال ومشغولات ذهبية.. قرار قضائي ضد تشكيل عصابي بالقاهرة

علموا أن مالك الشقة ثري ويدخر أموال ومشغولات ذهبية.. قرار ضد تشكيل عصابي بالقاهرة
علموا أن مالك الشقة ثري ويدخر أموال ومشغولات ذهبية.. قرار ضد تشكيل عصابي بالقاهرة
إسلام دياب

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر قرار بتجديد حبس 3 عاطلين متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الظاهر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهمون أنهم علموا أن مالك الشقة ثري ويدخر الأموال في شقته، حيث تظهر عليه علامات البذخ والترف، فقرروا سرقته وبالفعل انتظروا حتى خروج جميع من في الشقة ثم فتحوا الباب بأسلوب المفتاح المصطنع وسرقوا مبلغ مالي يتجاوز الـ 100 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.

ورد إخطار إلى مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الظاهر يفيد بضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن، كائن بدائرة القسم، بأسلوب "المفتاح المصطنع".

اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصنع، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وبعرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

قاضي المعارضات محكمة جنح الظاهر تجديد حبس سرقة مبالغ مالية شقة سكنية

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