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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

باليونيفورم.. أول تطبيق لنظام عمل السايس بالقاهرة في هذا الموعد

باليونيفورم.. أول نظام لتنظيم عمل السيّاس في القاهرة في هذا الموعد
باليونيفورم.. أول نظام لتنظيم عمل السيّاس في القاهرة في هذا الموعد
ولاء خنيزي

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تنظيم عمل "السيّاس" داخل العاصمة، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السيّاس بمحافظة القاهرة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، استجابةً لمطالب المواطنين وتحقيقًا للشفافية والنظام.

هدف المنظومة الجديدة

أكد محافظ القاهرة أن هذا النظام يهدف إلى توفير آلية واضحة تتيح للمواطنين والجهات المعنية التعرف بسهولة على السيّاس العاملين بشكل قانوني، كما يسعى إلى إعادة إحياء الطابع التراثي لمهنة السايس من خلال تصميم خاص بالزي الرسمي.

زي موحد يحمل هوية رقمية لا تقبل التزوير

أوضح المحافظ أن المنظومة الجديدة تلزم السيّاس العاملين ضمن الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة بارتداء زي موحد مميز باللون الأزرق الفاتح، المستوحى من شعار المحافظة، ويحمل هذا الزي علامتين مميزتين:

بادج تراثي

يمثل النحاسة القديمة التي كانت ترمز للسايس الرسمي، منقوش عليه كود يوضح المحافظة والمنطقة (غربية، شمالية، جنوبية، شرقية) والحي المسموح بالعمل به.

باركود رقمي

 يمكن قراءته عبر الهاتف المحمول، ليعرض كافة البيانات الخاصة بساحة الانتظار والشركة والسايس، مثل موقع الساحة، واسم الشركة، واسم السايس، وأرقامهم القومية، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى سعر ساعة الانتظار الأولى والثانية، واسم الشارع.

سهولة التحقق والإبلاغ

أتاحت المنظومة الجديدة للمواطنين إمكانية التحقق من السايس عن طريق مسح الباركود الموجود على الزي، مما يضمن معرفة ما إذا كان السايس يعمل بشكل قانوني ومصرح له، إلى جانب الاطلاع على الأسعار الرسمية لخدمة الانتظار، وقد تم أيضًا طباعة رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على ظهر الزي، لتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي تجاوزات.

خطوة أولى نحو التعميم الشامل

أكد محافظ القاهرة أن تطبيق المنظومة الجديدة سيبدأ في أحياء المنطقة الغربية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا على كافة مناطق العاصمة، كما أشار إلى أن هذا النظام سيساعد الجهات الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفقًا للقانون رقم 150 لسنة 2020، وسيسهّل عملية التعرف على السيّاس المتعاقدين رسميًا والمصرح لهم بالعمل.

السيّاس تنظيم عمل السيّاس القاهرة اليونيفورم يونيفورم السياس

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