استخدام المكيف الصحراوي خطر على سكان القاهرة.. طبيب يحذر

أكد الدكتور محمود عبد الرازق، استشاري الأطفال وحديثي الولادة وحساسية الصدر، أن الأحوال الجوية في مصر تشهد تغيرات في الفترة الأخيرة، ولذلك على المواطنين الحذر من الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة على صحة الأطفال حديثي الولادة.



وقال استشاري الأطفال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، أن الطفل إذا جلس في جو مرتفع الحرارة قد يتعرض لارتفاع في درجات الحرارة وقد يصاب بحمى الجفاف.

وأضاف أن العرق لدى الأطفال قد ينتج عنه مشكلات في الجلد، فالأسر يجب أن تستخدم المروحة أو التكييف في البيت، ولكن يجب عدم توجيه المروحة على الطفل.

وأشار إلى أن استخدام التكييف الصحراوي خطر على سكان القاهرة والمحافظات غير الصحراوية، لأن هذا التكييف قد يسبب مشكلات في العظام، وفي الصدر، ولذلك يجب الحذر.

