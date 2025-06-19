نوم ومكيفة يوميًا.. اعرف مواعيد قطارات مطروح لصيف 2025 من وإلى القاهرة

أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات النوم والمكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح ضمن خطة موسم الصيف 2025، لتيسير حركة السفر للمصطافين، وتلبية الإقبال المتزايد على رحلات الساحل الشمالي.

مواعيد قطارات مطروح من القاهرة:

قطار رقم 1933 (ثالثة مكيفة): يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:10 مساءً، ويصل مطروح الساعة 7:00 صباح اليوم التالي، ويعمل يوميًا.

قطار رقم 773 (نوم + ثانية مكيفة إسباني): يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:05 مساءً أيام السبت والاثنين والأربعاء، ويصل مطروح الساعة 5:40 صباحًا.



مواعيد قطارات مطروح إلى القاهرة:

قطار رقم 1934 (ثالثة مكيفة): يقوم من مطروح الساعة 1:45 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 8:55 مساءً، ويعمل يوميًا.

قطار رقم 775 (نوم + ثانية مكيفة إسباني): يقوم من مطروح الساعة 10:30 مساءً أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويصل القاهرة الساعة 5:35 صباحًا.

وأكدت الهيئة أنه تم طرح التذاكر عبر منافذ البيع الرسمية وموقع الحجز الإلكتروني، مشيرة إلى أنه يمكن الحجز قبل موعد الرحلة بـ14 يومًا، في إطار خطة الهيئة لتقديم خدمة مريحة وآمنة للمواطنين خلال موسم الصيف.