نوم ومكيفة.. النقل تطلق رسميا قطارات مطروح الصيفية | اعرف المواعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 14 / 6 / 2025

ويأتي ذلك فى إطار إستعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح

قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة مطروح والعكس

إعتباراً من يوم السبت الموافق 14 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 1933 / 1934 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / مرسي مطروح يومياً ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .



وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 1935 / 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح / القاهرة يومياً ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 45: 13 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20 طبقاً للجدول المرفق .



وإعتباراً من يوم السبت الموافق 21 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( نوم + ثانية أسبانى مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) من كل أسبوع و لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.



وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 775 / 774 ( نوم + تانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .



وكذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 773 / 772 ( أولى + ثانية أسبانى مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع و لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .



وإعتباراً من يوم الإثنين الموافق 23 / 6 / 2025 يتم تشغيل قطار 775 / 774 (أولى + ثانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .





وتؤكد الهيئة أنها لا تتوانى عن تقديم أفضل خدمة ممكنة لراحة جمهور الركاب ، وتسعى دائماً لتطوير مستوى الأداء وتيسير سبل التنقل بين المحافظات، خاصة في أوقات الذروة والمواسم السياحية.