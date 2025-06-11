بسبب غرامة.. قصة تخريب راكب قطار روسي بالسكة الحديد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باقتلاع لمبة إنارة من القطار الروسي.

https://youtube.com/shorts/VBvKzFYxVWQ

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات وإلقائها خارج القطار.

بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهان من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب.

وأضاف الشاب في اعترافاته أنه عقب ذلك قام باقتلاع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وإلقائها خارج القطار اعتراضاً على توقيع الغرامة المالية عليه، وقام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى.

https://youtube.com/shorts/VBvKzFYxVWQ