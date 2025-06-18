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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رحلة أوروبية تنتهي بكارثة بسبب مضيفة.. والبطلة مسنّة| تفاصيل

رحلة أوروبية تنتهي بكارثة بسبب مضيفة.. والبطلة مُسنّة| تفاصيل
رحلة أوروبية تنتهي بكارثة بسبب مضيفة.. والبطلة مُسنّة| تفاصيل
ولاء خنيزي

توجد العديد من الدعاوي القضائية التي يندهش إليها الجميع بمجرد العلم بها ومعرفة تفاصيلها، ومن بين غرائب الدعاوي القضائية هي الحالة التي نشرها موقع (nypst)، حيث ذكر الموقع تفاصيل الواقعة التي اثارت اندهاش عدد كبير من المتابعين وسنرصدها خلال السطور التالية.

رحلة سياحية تحولت لكابوس

رحلة سياحية حلم بها زوجان متقاعدان من كوينز، نيويورك، تحولت إلى كابوس مأساوي، بعد تعرض الزوجة لحروق شديدة بسبب خطأ مزعوم من طاقم الطائرة، بحسب دعوى قضائية رُفعت ضد الخطوط الجوية الإسكندنافية.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة في أبريل من العام الماضي، خلال رحلة جوية من كوبنهاغن إلى أوسلو، حيث كان الزوجان، أيمارا كوربو (78 عاماً) وزوجها جوزيبي كوربو (86 عاماً)، في طريقهما للانضمام إلى رحلة بحرية حول الجزر البريطانية.

حروق خطيرة وآلام حادة

بحسب الدعوى القضائية، وأثناء تقديم المشروبات في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، قامت مضيفة طيران تابعة للخطوط الجوية الإسكندنافية بسكب كوبًا من القهوة الساخنة على السيدة أيمارا، مما تسبب لها في حروق خطيرة وآلام حادة، بالإضافة إلى ندوب وتشوهات دائمة.

تعويضات بملايين الدولارات

يسعى الزوجان كوربو للحصول على تعويضات مالية ضخمة مقابل الأضرار الجسدية والنفسية. إذ تطالب الدعوى بـ 10 ملايين دولار تعويضاً للزوجة المصابة، بالإضافة إلى مليون دولار لزوجها، وهو موظف متقاعد من هيئة الإسكان بمدينة نيويورك، وذلك لما وصفه المحامون بـ"المعاناة العاطفية والضيق النفسي المصاحب للحادث".

تداعيات الرحلة

قال محامي العائلة، جوناثان رايتر، إن "الحادث ترك الزوجين محصورين في مساحة ضيقة ومغلقة طوال الرحلة البحرية التي استمرت أكثر من أسبوعين، مما فاقم من معاناتهما"، ولم تصدر الخطوط الجوية الإسكندنافية أي تعليق رسمي على الحادثة حتى الآن، رغم تلقيها طلباً بذلك.

واقعة اخرى اغرب من الخيال: زوج يطالب بتعويض ضخم بعد محاولة قتل زوجته

ورغم غرابة المطالبة بهذا الرقم الكبير كتعويض عن حادث قهوة، إلا أن قضايا أغرب شهدتها المحاكم، منها قضية شاب حاول قتل زوجته ثم طالبها لاحقًا بمبلغ 30 مليون يوان صيني (ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي) كتعويض عن (خسارته العاطفية وشبابه)، على حد وصفه.

رحلة أوروبية مضيفة طيران مُسنّة نيويورك الخطوط الجوية الإسكندنافية

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