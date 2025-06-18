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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حار ورطب.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

حار ورطب.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
حار ورطب.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
ولاء خنيزي

أشار البيان اليومي الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى عدد من الظواهر الجوية المتوقعة وكذلك حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، حيث سيكون الطقس مائل الحرارة إلى حار نهارًا، كما سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة، وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

طقس الأربعاء 

أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيسود اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما في جنوب الصعيد سيكون الطقس شديد الحرارة، وخلال فترة الليل والصباح الباكر سيكون الطقس معتدل الحرارة.

شبوره مائية

كشف البيان أيضًا عن وجود شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا، قد تكون كثيفة احيانًا وذلك يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو والخميس الموافق 19 يونيو 2025 على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

نشاط للرياح 

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح من يوم الأربعاء 18 يونيو وحتى يوم الإثنين 23 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر 

 البحر المتوسط ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.75 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 

  • القاهرة الكبرى: العظمى 33 والصغرى 23، وستكون هناك شبوره مائية قد تكون كثيفة احيانًا ، والرياح ستكون نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 32 والصغرى 22، وستكون هناك شبوره مائية قد تكون كثيفة احيانًا، والرياح ستكون نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 20، وستكون هناك شبوره مائية قد تكون كثيفة احيانًا، والرياح ستكون معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 والصغرى 21، وستكون هناك شبوره مائية قد تكون كثيفة احيانًا، والرياح ستكون معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • وسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 21، وستكون هناك شبوره مائية قد تكون كثيفة احيانًا، والرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 36 والصغرى 26، وستكون الرياح نشطة ويصل سرعتها إلى 36 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 20، وستكون الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
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