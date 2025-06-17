قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء.. مصدر يكشف عن الراحلين من نادي الزمالك
المشاط: تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5%
شوبير يكشف حقيقة توقيع عقوبة علي حسين الشحات بعد مباراة الأهلي وميامي
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.2%
7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات
سيدة تتهم طالبات مدرسة بالتجمع: صفعوني وإحداهن خلعت حجابي
في ذكراه.. علاقة الشعراوي بالنجوم.. وصية حسن يوسف واكتئاب عماد حمدي واعتزال كاريوكا
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
الدفاع الإيرانية: صاروخ جديد استُخدم لأول مرة ضد إسرائيل والمفاجآت لم تنتهِ
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية
في ذكرى وفاة محمد متولي الشعراوي.. أبرز الفتاوى التي أثارت الجدل
قريباً .. تطبيق زيادة المعاشات رسمياً| رابط الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بسبب ثاني أكسيد الكربون.. دراسة حديثة تحذر من المحيطات| إيه الحكاية؟

بسبب ثاني أكسيد الكربون.. دراسة حديثة تحذر من المحيطات| إيه الحكاية؟
بسبب ثاني أكسيد الكربون.. دراسة حديثة تحذر من المحيطات| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

أطلق علماء تحذيرًا جديدًا بشأن الوضع البيئي الخطير الذي بلغته محيطات كوكب الأرض، مؤكدين أن مستويات الحموضة في مياه البحار تجاوزت الأمان منذ عام 2020، وفقًا لدراسة علمية نُشرت في مجلة Global Change Biology.

ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

أوضحت الدراسة أن السبب الرئيسي لهذا التدهور يعود إلى الارتفاع الكبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة الصناعية، كحرق الوقود الأحفوري، والذي تمتصه المحيطات بمعدلات متزايدة، مما يؤدي إلى تحوّله إلى حمض الكربونيك في المياه، وبالتالي انخفاض مستوى الحموضة (pH) وتآكل الأيونات الكربونية الضرورية للحياة البحرية.

الشعاب المرجانية والمحار في خطر

يُعد هذا التغير تهديدًا مباشرًا لكائنات بحرية حساسة مثل الشعاب المرجانية والمحار، التي تعتمد على الكربونات لتكوين هياكلها الصلبة، حيث تراجع تركيز معدن الأراجونايت (احد أشكال كربونات الكالسيوم الضرورية لبناء الأصداف والقشور) بنسبة تجاوزت 19% مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مما يشير إلى دخول النظام البيئي البحري مرحلة حرجة.

تهديد بيئي واقتصادي على المجتمعات الساحلية

حذر الباحثون في الدراسة من أن هذا التدهور الكيميائي الصامت لا يُهدد فقط النظم البيئية البحرية، بل قد تكون له آثار اجتماعية واقتصادية عميقة، خاصة على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على البحار كمصدر رئيسي للغذاء والدخل والعمل.

أزمة تهدد الأمن الغذائي العالمي

 أكدت الدراسة أن استمرار تدهور المواطن البيئية مثل الشعاب المرجانية سيؤدي إلى انهيار التنوع البيولوجي البحري، ويؤثر على استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، ما يمثل تهديدًا واضحًا للأمن الغذائي لملايين البشر، خاصة في الدول النامية والساحلية.

الدعوة إلى تحرك عاجل

شدد العلماء على أن هذه النتائج يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى صناع القرار حول العالم، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية على البيئة البحرية، قبل تفاقم الأوضاع.

في هذا السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أن درجات حرارة أسطح المحيطات والبحار سجلت ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال شهر مايو الماضي، مما يثير القلق بشأن قدرة هذه المسطحات المائية على امتصاص الكميات المتزايدة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

المحيطات ثاني أكسيد الكربون الحموضة البحار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

المجني عليه

خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة

ترشيحاتنا

اللبن الرائب

مفيد وسهل جدا.. عصير اللبن الرائب المنعش

ماء الورد

لبشرة صافية وناعمة .. استخدمي ماء الورد في الصيف لهذه الأسباب

فتة اللحمة

بقايا عيد الأضحى .. جرَّبي طريقة عمل أكلة جديدة من ميكس اللحوم

بالصور

حسن صحتك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا الحمراء؟

الفاصوليا الحمراء
الفاصوليا الحمراء
الفاصوليا الحمراء

دون أدوية.. 10 حلول طبيعية وآمنة لتخفيف آلام البواسير في المنزل

علاج البواسير في المنزل
علاج البواسير في المنزل
علاج البواسير في المنزل

طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها

طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها
طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها
طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد