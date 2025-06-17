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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فوائد زيت الزيتون للقلب وضغط الدم.. والكمية المناسبة لاستخدامه

فوائد زيت الزيتون للقلب وضغط الدم.. والكمية المناسبة لاستخدامه
فوائد زيت الزيتون للقلب وضغط الدم.. والكمية المناسبة لاستخدامه
ولاء خنيزي

يُعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من أثمن الزيوت النباتية وأكثرها فائدةً للصحة، وقد أصبح عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، لا سيّما النظام الغذائي المتوسطي المعروف بفوائده في دعم صحة القلب والوقاية من الأمراض.

 وتُشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يمكن أن يُسهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم وتعزيز وظائف القلب، وذلك وفقًا لآراء الخبراء التي تم نشرها في الموقع العالمي “تايمز ناو”.

الفوائد الصحية لزيت الزيتون

يمتاز زيت الزيتون بتركيبة غنية بالدهون غير المشبعة والمركّبات المضادة للأكسدة، التي تجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على الصحة العامة، وخاصة صحة القلب، ومن أبرز فوائده:

خفض ضغط الدم

يعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتعزيز تدفّق الدم، ما يقلّل من ضغط الدم المرتفع.

الوقاية من أمراض القلب

 بفضل الدهون الصحية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL).

مكافحة الالتهابات

 يحتوي على البوليفينولات التي تُقلّل من الالتهابات وتُحسن وظائف الخلايا.

إبطاء شيخوخة الخلايا

 عبر تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

لماذا يُفضَّل زيت الزيتون البكر الممتاز؟

ينصح الخبراء باختيار زيت الزيتون البكر الممتاز لأنه يُستخلص بطرق طبيعية دون تعرّضه للحرارة أو المواد الكيميائية، ما يحافظ على محتواه العالي من البوليفينولات والفيتامينات.

وتُشير الأبحاث إلى أن هذا النوع من الزيت هو الأكثر فعالية في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم مقارنة بالأنواع الأخرى.

الكمية المناسبة لاستهلاك زيت الزيتون

يؤكّد الأطباء أن تناول ملعقة واحدة إلى ملعقتين يوميًا من زيت الزيتون البكر الممتاز يُعد كافيًا للحصول على فوائده الصحية، بشرط أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، ومن أبرز فوائده الإضافية:

  • تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).
  • تعزيز الإحساس بالشبع والمساعدة في التحكم بالشهية.
  • دعم صحة الجهاز الهضمي.
  • توفير مضادات الأكسدة التي تُسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

طرق سهلة لإدخال زيت الزيتون في نظامك الغذائي

هناك العديد من الطرق البسيطة واللذيذة التي تُمكّنك من إدخال زيت الزيتون البكر الممتاز إلى نظامك اليومي، منها:

  • تناول ملعقة صغيرة منه على الريق كل صباح.
  • استخدامه بدلًا من الزيوت المشبعة في الطبخ، خاصة عند قلي أو شوي الخضروات.
  • إضافته إلى أطباق الحساء أو العدس.
  • رشه فوق السلطات بدلاً من الصلصات الجاهزة.
  • تقديمه مع الخبز الكامل ممزوجًا بالأعشاب أو التوابل الطبيعية.
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