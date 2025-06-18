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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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7 خضراوات وفواكه صيفية تعزز صحة القلب وتحميه.. تعرف عليها

7 خضراوات وفواكه صيفية تعزز صحة القلب وتحميه.. تعرف عليها
7 خضراوات وفواكه صيفية تعزز صحة القلب وتحميه.. تعرف عليها
ولاء خنيزي

يُعدّ فصل الصيف فرصة مثالية للاعتماد على الخضراوات والفواكه الطازجة، التي لا تقتصر فوائدها على ترطيب الجسم وتعويض السوائل فحسب، بل تمتد لتشمل دعم صحة القلب والشرايين، إذ تحتوي هذه الأطعمة الطبيعية على مزيج فريد من الفيتامينات، والمعادن، والألياف، والمركبات المضادة للأكسدة، التي تسهم مجتمعة في تقليل ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، والحد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

زنستعرض خلال السطور التالية اهم الخضروات والفواكه التي ينصح الخبراء بتناولها لتعزيز صحة القلب، وذلك وفقًا لما جاء في موقع (very well health).

خضروات لصحة القلب

الطماطم: كنز غذائي يدعم صحة الشرايين

تتميّز الطماطم بغناها بالبوتاسيوم، وفيتامين C، وحمض الفوليك، وهي عناصر تسهم في خفض مستويات الهوموسيستين، وهو حمض أميني يُعد ارتفاعه أحد عوامل الخطر لأمراض القلب، وتدخل الطماطم في إعداد العديد من الوجبات، سواء طازجة في السلطات أو مطهوة ضمن الأطباق المختلفة، وتضفي نكهة غنية وفائدة صحية كبيرة.

الكوسة: دعم لضغط الدم وصحة الشرايين

تتميّز الكوسة بتركيز عالٍ من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر السكتات الدماغية، كما تحتوي على فيتامين C والألياف، ما يعزز عملية الهضم ويساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار.

فواكه مفيدة لصحة القلب

التوت الأزرق: مضاد قوي للإجهاد التأكسدي

يعتبر التوت الأزرق من أبرز الفواكه الصيفية التي تحتوي على الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يسهم التوت بفضل أليافه العالية في تحسين مستوى الكوليسترول وتعزيز صحة القلب بشكل عام.

الخوخ: فاكهة غنية بفيتامينات مفيدة للقلب

يحتوي الخوخ على البوتاسيوم، وفيتامين C، وبيتا كاروتين، بالإضافة إلى الألياف الغذائية، ويسهم هذا المزيج في خفض ضغط الدم، وتحسين نسب الكوليسترول، وتقليل فرص الإصابة بمشكلات القلب، وتحويل الجسم للبيتا كاروتين إلى فيتامين A يعزّز بدوره وظائف القلب والأوعية الدموية.

المشمش: مضادات أكسدة وألياف لحماية القلب

يمتلك المشمش تركيبة غنية من الفيتامينات A، وB، وC، إلى جانب الكاروتينات والمركبات الفينولية، التي تدعم صحة الأوعية الدموية، كما يحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف يساعد في تحسين الهضم ويعمل كملين طبيعي، مما يساهم بشكل غير مباشر في تقوية القلب.

البطيخ: ترطيب عالي وفوائد قلبية فريدة

يُعرف البطيخ بأنه من أكثر الفواكه المرطبة في الصيف، لكنه أيضًا مصدر ممتاز للليكوبين، وهو مضاد أكسدة يرتبط بتحسين ضغط الدم وتقليل الالتهابات، كما يحتوي على الحمض الأميني L-citrulline، الذي يساعد في توسعة الأوعية الدموية وخفض التصلب الشرياني.

الفراولة: تقليل عوامل الخطر القلبية

أظهرت دراسة أُجريت عام 2021 أن تناول 2.5 حصة من الفراولة يوميًا قد يساهم في خفض مقاومة الإنسولين وتقليل عوامل الخطر القلبية الأيضية، كما أن الفراولة غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يساعد في حماية خلايا القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

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