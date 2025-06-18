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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد

زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد
زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد
ولاء خنيزي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقد نُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، وجاءت بنوده على النحو التالي:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية

أقرت المادة الأولى من القانون علاوة دورية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، تُصرف بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.

علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالقانون

أما المادة الثانية، فقد نصّت على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم توظيفه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا

نصت المادة الثالثة على زيادة شهرية ثابتة في الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقدار 700 جنيه شهريًا، على أن يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

ويُدرج هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لكل حالة.

منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال 

كما شملت المادة الرابعة منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين في الدولة. 

وتُصرف هذه المنحة شهريًا من موازنات الشركات الخاصة دون تحميل الموازنة العامة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين دخل الموظفين والعاملين، وتخفيف آثار التضخم، ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي لجميع شرائح العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

زيادات الأجور زيادة العلاوات الرئيس عبد الفتاح السيسي العاملين في الدولة قانون الخدمة المدنية

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