أباظة يبعث برسالة للرئيس السيسي: موجودون وواقفين جنودا نتصدى لأي مخططات تنال من مصر

بعث النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب ، رسالة دعم وتأييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أننا مع الدولة المصرية وموجدوين وواقفين جنودا نتصدي لكل مخططات تنال من مصر .



وأضاف أباظة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 بان هذه الموازنه تأتي في ظروف استثنائية ،و العالم كله متغير والتأثير الاقتصادي سيكون له مردود علي الغاز والكهرباء والطاقة وسيتم تغييرها تغييرا تاما.



وأضاف أباظة بأن الحكومة عليها دور كبير والاستحقاقات الدستورية في التعليم والصحة جيدة ولابد من نظرة إلى البحث العلمي لأنه لن يكون هناك مخرج إلا بالبحث العلمي.



وبين أباظة بأن الشعب المصري قوي يستطيع أن يصمد وعلي الحكومة أن تتخذ إجراءات تقلل الإنفاق وتسد الدين وتقليل الفجوة .