بعد تصنيف هاتف iPhone XS كجهاز قديم.. تعرف على طريقة تصنيف شركة آبل للأجهزة

في خطوة تعكس سرعة التطور التكنولوجي، أعلنت شركة آبل رسميًا عن إدراج هاتف iPhone XS ضمن قائمة أجهزتها "القديمة" (Vintage)، وذلك تزامنًا مع استعدادها لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 خلال مؤتمرها السنوي المرتقب في سبتمبر المقبل.

ما هو تصنيف "الأجهزة القديمة" لدى آبل؟

تُعرّف آبل الجهاز القديم بأنه المنتج الذي توقفت الشركة عن بيعه منذ أكثر من خمس سنوات وأقل من سبع سنوات، وبموجب هذا التصنيف، قد تكون خدمات الإصلاح والصيانة ما زالت متاحة من خلال متاجر آبل أو مزودي الخدمة المعتمدين، لكن هذه الخدمات تظل مرهونة بتوفر قطع الغيار، مما يجعل استمرار الدعم غير مضمون.

iPhone XS من إطلاقه إلى اعتباره "قديمًا"

تم إطلاق iPhone XS في الأسواق خلال شهر سبتمبر من عام 2018، قبل أن يتوقف إنتاجه رسميًا في عام 2019 مع وصول iPhone 11، ورغم استمرار تداوله لدى عدد من البائعين غير الرسميين، ظل الجهاز خارج قائمة الأجهزة القديمة حتى وقت قريب، وبعد مرور خمس سنوات كاملة، أدرجته آبل ضمن قائمة الأجهزة التي لم تعد حديثة رسميًا.

نهاية وشيكة للدعم الكامل

تشير توقعات الخبراء إلى أن iPhone XS قد يُصنّف كجهاز (عتيق) خلال عامين فقط، وهو ما يعني توقف آبل الكامل عن تقديم أي خدمات صيانة أو إصلاح للجهاز، حتى في حال توافر قطع الغيار.

iPhone XS Max سبقه إلى القائمة

من اللافت أن iPhone XS Max، النسخة الأكبر بشاشة قياس 6.5 بوصة، تم إدراجه ضمن قائمة الأجهزة القديمة في نوفمبر 2024، رغم صدوره بالتزامن مع XS، وقد تميز كلا الجهازين عند إصدارهما بتحسينات تقنية مثل شريحة A12 Bionic، وكاميرات مطورة، ودعم شريحتي SIM، إلا أنهما لم يقدّما طفرة نوعية مقارنة بهاتف iPhone X، بل اعتُبرا ترقية متواضعة آنذاك.

أجهزة أخرى انضمت للقائمة

لم يقتصر التحديث على أجهزة آيفون فقط، بل شمل أيضًا جهاز الجيل الخامس من آيباد (iPad 5)، الذي تم نقله من حالة "قديم" إلى "عتيق"، مما يعني انتهاء كل أشكال الدعم الفني له نهائيًا، بغض النظر عن توفر قطع الغيار، والجدير بالذكر ان هذا الجهاز يعود إصداره إلى عام 2017.

ماك ميني 2018 حيرة بين التصنيف والدعم

أما جهاز Mac mini 2018، الذي تم تصنيفه سابقًا كجهاز قديم، فقد أُضيفت إلى صفحته الرسمية في موقع آبل تفاصيل تنصح المستخدمين بالتواصل مع مزود خدمة معتمد لتأكيد ما إذا كان لا يزال مؤهلًا للدعم، وهو ما أثار تساؤلات بين المتابعين الذين توقعوا فترة دعم أطول لهذا الطراز.

ماذا يعني هذا التصنيف للمستخدمين؟

توضح آبل في صفحة الدعم الرسمية أن الأجهزة القديمة لا تتلقى تحديثات برامج منتظمة، وغالبًا ما تكون خارج نطاق الضمان أو الخدمة، وبالرغم من أن الجهاز قد يظل يعمل لفترة أطول، فإن افتقاره للتحديثات والدعم يجعل استمرارية استخدامه محفوفة بالمخاطر على المدى البعيد.