مدبولي يتفقد مصنع لانتاج شاشات التلفزيون بأكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع انتاج شاشات التلفزيون بمدينة ٦ أكتوبر ورافقه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات.

واستمع مدبولي لشرح حول انتاج المصنع وعدد العمالة واستثماراته حيث تبلغ استثماراته حوالي 80 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف جهاز تلفزيون سنويًا.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مصنع لانتاج اجهزة السونار الطبية بمدينة ٦ اكتوبر ، ورافقه نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وعدد من القيادات.

واستمع مدبولي لشرح حول انتاج المصنع من أجهزة السونار محليا حيث أن تصنيع السونار في مصر يوفر علي الدولة ما يقرب من ٤٠ مليون دولار استيراد لهذه الاجهزة .

و وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الي مدينة 6 اكتوبر صباح اليوم ، لتفقد عدد من المصانع بـ 6 أكتوبر، لتصنيع أجهزة الأشعة التليفزيونية "السونار" والتليفزيونات والهواتف المحمولة.



وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلي المصانع في إطار متابعته للمصانع وانتاجها في جميع المجالات ومتابعة لمصانع القطاع الخاص.