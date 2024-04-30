البيت الأبيض يكشف تفاصيل مكالمة أجراها بايدن مع السيسي بشأن غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تحدث اليوم، الثلاثاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة، حيث ناقش الزعيمان الصفقة المطروحة الآن على الطاولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، إلى جانب وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر على ضمان التنفيذ الكامل لشروطها.

كما كرر الرئيس الأمريكي التأكيد على أهمية حماية أرواح المدنيين وضمان عدم نزوح الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر خارج غزة.

واستعرض الزعيمان المبادرات الجارية لزيادة تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة.

وشكر بايدن الرئيس السيسي على التزامه الشخصي بتلك الجهود طوال الأزمة، واتفقا على أن يظلا منسقين بشكل وثيق ومباشر من خلال فرقهما خلال الأيام المقبلة.