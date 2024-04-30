بملايين الدولارات.. كواليس حفل الزفاف الأسطوري أمام الأهرامات.. قصة ترجع لـ15 عاما

حفل زفاف الأهرامات.. الحضارة المصرية ليس لها مثيل، وكون أهرامات الجيزة من عجائب الدنيا السبع، فهي من المناطق الأثرية العريقة التي يتهافت عليها كافة الزوار والسائحين من مختلف دول العالم، ودائمًا ما تخطف أهرامات الجيزة أنظار العالم أجمع، ولكن خلال الساعات الماضية كانت الأهرامات حديث العالم من أجل حدث مختلف وفريد من نوعه.

وقرر الملياردير الهندي "انكور جاين Ankur Jain"، اقامة حفل زفافه علي عارضة الأزياء وبطلة مصارعة WWE السابقة "إريكا هاموند Erika Hammond" في منطقة الأهرامات، ليقام حفل زفاف أسطوري وضخم أمام الأهرامات ولفت حفل الزفاف أنظار العالم أجمع، حيث استمرت مراسم الزفاف 4 أيام في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة.

حفل زفاف الأهرامات

حفل زفاف الأهرامات يتصدر التريند

ولفت حفل زفاف الملياردير الهندي انكور جاين وإريكا هاموند، أنظار رواد السوشيال ميديا، وذلك عقب انتشار صورهم من أمام الأهرامات وأبو الهول عقب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتتصدر الأهرامات وأبو هول تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، علي حفل زفاف الملياردير الهندي أمام الأهرامات في مصر، وعلق رواد السوشيال ميديا علي كون هذا الزفاف دعاية كبيرة للسياحة في مصر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالاتي:

- فرح ملياردير أمريكي من أصل هندي في مصر في منطقة الأهرامات.. بلدنا الحلوة.

- دعاية ودعم للسياحة المصرية.

- حفل زفاف أسطوري في منطقة الأهرامات تحت إشراف عالم الآثار زاهي حواس.. إنها مصر.

حفل زفاف الأهرامات

كواليس حفل زفاف الملياردير الهندي

وكشف عمر سالم، أحد منظمي فرح الأهرامات، تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري للملياردير الهندي أنكور جين وإيريكا هاموند عارضة الأزياء ومدربة اللياقة البدنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز والإعلامي شريف نور الدين ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد".

وقال عمر سالم، أن الملياردير الأمريكي احتفل بحفل زفافه برحلة سفاري لمدة 4 ليالي في جنوب أفريقيا، ثم جاء إلى مصر في طائرة خاصة، ليستمر احتفالهما لمدة أسبوع، أقيم خلالها حفل ضخم في قصر محمد علي التاريخي.

وتابع عمر سالم، أن أنكور جين أنفق خلال زيارته إلى مصر في حفل زفافه؛ مبالغ مالية ضخمة على مدار 4 أيام متواصلة، وأن هذا الحفل نقل رسالة إيجابية عن الأمن والأمان في مصر ولم يتعرضوا لإشكال واحد بل وجدوا مساعدة من المؤسسات المصرية.

وعقب: "تكلفة حفل الزفاف كانت معنوية أكثر من كونها مادية، والتي تقدم رسالة مهمة عن تنشيط حركة السياحة في مصر، والترويج للمعالم السياحية الكبيرة الموجودة في الأهرامات وتمثال أبو الهول وقصر محمد علي وعدد من المناطق الأثرية الأخرى، التوقعات فاقت الواقع ووضعت علامة مبهرة ومميزة بين قطاع السياحة في مصر، وهذا ما يجعلنا فخورين بمعالمنا السياحية”.

حفل زفاف الأهرامات

حفل الزفاف بتكلفة 3 ملايين دولار

وكشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، حكاية حفل الزفاف أمام الأهرامات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، عبر برنامج "على مسؤوليتي" علي قناة "صدي البلد"، وقال زاهي حواس: "القصة ترجع لـ15 سنة، عند زيارة الملياردير نافين جين وزوجته، إلى مصر ومعهما 3-4 أطفال بينهم الملياردير الهندي أنكر، وخلال الزيارة أخذتهم في زيارة لأبو الهول، ومنذ ذلك الوقت أحبني كأثري وأصبحت هناك صلة بيننا".

وأضاف حواس، أنه خلال سفره إلى مدينة نيويورك الأمريكية لتقديم محاضرة، التقى برجل الأعمال أنكر وصديقته أريكا، وعبروا عن رغبتهم في الزواج داخل مصر، ليرد عليهما زاهي حواس بالموافقة، وكانت أول مراسم الاحتفال بالزواج للثنائي داخل قصر محمد علي، وفي اليوم الثاني عقد الزوجان حفل عشاء للحضور والوافدين إلى الزفاف أمام تمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير، وتعد تكلفة إيجار تلك المنطقة 200 ألف دولار.

وأشار زاهي حواس، أنه في اليوم الثالث من الاحتفالات بالزفاف تمثل في عقد حفل أمام أبو الهول وفي منطقة الصوت والضوء، ثم اتجه العروسين إلى الهرم، وعقد حفل آخر أسطوري حتى الساعة الرابعة صباحًا، والحفل الأخير كان داخل قصر في جزيرة الذهب، وأكد زاهي حواس أن ما حدث هو ترويج للسياحة بشكل كبير في مصر، وكشف أيضًا عن المبلغ الكلي الذي أنفقه الملياردير في حفل زفافه في مصر وهو 3 ملايين دولار.

حفل زفاف الأهرامات

الملياردير الهندي انكور جاين

وقام الملياردير الهندي انكور جاين، بنشر صور من حفل زفافه أمام الأهرامات وأبو الهول، برفقه زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق علي الصور كاتبًا: "شكرًا لكل من جاء للاحتفال معنا. وإلى زاهي حواس على زواجنا، كانت الأيام القليلة الأكثر روعة".

وعقب الانتهاء من حفل الزفاف، توجه الملياردير الهندي أنكور جاين، وزوجته عارضة الأزياء ومصارعة WWE السابقة إريكا هاموند، على زيارة المناطق الأثرية بمنطقة سقارة ومعابد الأقصر، وذلك عقب حفل زفافهما الأسطوري الذي أقيم بمنطقة الأهرامات.

وقام الزوجان بجولة داخل المناطق والمعابد الأثرية بسقارة والأقصر، بمصاحبة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، وحرصا على التقاط الصور التذكارية.