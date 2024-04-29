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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل جديدة عن حفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. فيديو

حفل زفاف
حفل زفاف

كشف عمر سالم، أحد منظمي فرح الأهرامات، تفاصيل هامة عن حفل الزفاف الأسطوري للملياردير الهندي أنكور جين على إيريكا هاموند عارضة الأزياء ومدربة اللياقة البدنية، والذي تم إقامته تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

وأوضح عمر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز والإعلامي شريف نور الدين ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الملياردير الأمريكي احتفل بحفل زفافه برحلة سفاري لمدة 4 ليالي في جنوب أفريقيا، ثم جاء إلى مصر في طائرة خاصة، ليستمر احتفالهما لمدة أسبوع، أقيم خلالها حفل ضخم في قصر محمد علي التاريخي.

وأشار إلى أن أنكور جين أنفق خلال زيارته إلى مصر في حفل زفافه؛ مبالغ مالية ضخمة على مدار 4 أيام متواصلة، وأن هذا الحفل نقل رسالة إيجابية عن الأمن والأمان في مصر ولم يتعرضوا لإشكال واحد بل وجدوا مساعدة من المؤسسات المصرية.

وتابع: تكلفة حفل الزفاف كانت معنوية أكثر من كونها مادية، والتي تقدم رسالة هامة عن تنشيط حركة السياحة في مصر، والترويج للمعالم السياحية الكبيرة الموجودة في الأهرامات وتمثال أبو الهول وقصر محمد علي وعدد من المناطق الأثرية الأخرى.

وأردف عمر الصياد: كنا نتوقع نجاح حفل الزفاف تحت سفح الأهرامات، ولكن التوقعات فاقت الواقع ووضعت علامة مبهرة ومميزة بين قطاع السياحة في مصر، وهذا ما يجعلنا فخورين بمعالمنا السياحية.
 

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