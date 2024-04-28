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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زاهي حواس يكشف تفاصيل أضخم حفل زفاف في الأهرامات لرجل أعمال هندي

زاهي حواس
زاهي حواس

كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، تفاصيل أضخم حفل زفاف في الأهرامات لرجل الأعمال الهندي أنكر جين، على عارضة الأزياء أريكا هاموند، أمام الأهرامات، في مصر.

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وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم تنظيم حفل عند أبو الهول وقصر محمد علي والحفل الأخير كان في جزيرة الذهب، موضحا أن العريس أنفق خلال زيارته إلى مصر في حفل الزفاف الذي أقيم على مدار 4 أيام 3 ملايين دولار، ونقلت رسالة إيجابية عن الأمن والأمان في مصر ولم يتعرضوا لإشكال واحد بل وجدوا مساعدة من المؤسسات المصرية.

 

وأشار إلى أن رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي والد العريس أنكور زار مصر قبل 15 عاما ومعه 3 أولاد  بينهم أنكور الذي أقام حفل زفافه في مصر خلال الساعات الماضية.

وأردف زاهي حواس العالم الأثري الكبير، أن تكلفة إيجار المنطقة عند تمثال رمسيس الثاني تبلغ 200 ألف دولار، والعروسين تكلموا عن قصة الحب بينهما وأبلغهم بأن خوفو وخفرع ومنكاورع يبعثوا التحية.

 

وأشار إلى أنه كان هناك 150 شخصية معزومين في حفل الزفاف وهم مشاهير وأثرياء ومطربين ومسئولين أمريكيين سابقين، موضحا أن الحضور كانوا فرحين بالحفل وقالوا إنهم سيكونوا سفراء ويدعوا الناس لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها الأثرية.

 

وتابع أنه ارتدى البدلة لأن هذا الزي الرسمي في الفرح حيث اعتاد من قبل زيارة الهرم بالبرنيطة الشهيرة له، مشيرا إلى ان الملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء جاء إلى مصر على متن طائرة خاصة من شركة مصر للطيران قادما من جنوب أفريقيا التي زارها في رحلة سفاري.

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