مفيش سر.. زاهي حواس: هكذا أنشأ المصري القديم الأهرامات |فيديو

أكد زاهي حواس عالم الآثار المصري، أن هناك أدلة على أن المصري القديم قام بإنشاء نهر موازٍ لنهر النيل لمساعدته في بناء الأهرامات.

وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المصري القديم قام بإنشاء ميناء على هذا النهر من أجل استقبال أحجار الأهرامات ".

وأضاف زاهي حواس "هناك بردية تتحدث عن بناء الأهرامات وكشف فيها رئيس عمال بأنه من الدلتا، وكان يعمل لدى الملك خوفو، وتوجه إلى طره لقطع حجارة الأهرامات".

وتابع زاهي حواس "تم كتابة تفاصيل نقل وتقطيع الحجارة من طره، ووضعها على مركب من منطقة طره إلى الميناء المتواجد على النهر المتواجد بجانب الأهرامات".

وأكمل زاهي حواس "لدينا أدلة خاصة بكل ما يخص بناء الأهرامات ونقل الحضارة، ولم يعد هناك سرا بشأن بناء الأهرامات"، معلقا "مفيش سر خاص بلعنة الفراعنة ".

