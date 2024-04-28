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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد من زاهي حواس بعد الهجوم عليه في الإعلام العبري

رد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري على حملة الهجوم ضده في الإعلام العبري بسبب العقد للقديم وقال أن هذه الحملات قديمة ومتجددة بسبب عدم وجود أي برديات أو آثار بها تاريخ لليهود في مصر ولا أي آثار لما هو موجود في الكتب السماوية من قصة فرعون موسى.

وأوضح حواس في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أنهم يتهموني بمعاداة السامية وحاولوا إلغاء محاضرات لي في استراليا في الثمانينات بسبب مشاركتي في مظاهرات ضد المذابح الإسرائيلية في لبنان.

وأضاف أن معظم البرديات في مصر مترجمة للانجليزية وهناك الآف البرديات الأخرى في المتاحف الأوروبية لايوجد بها أي دليل على فرعون موسى وأن مومياء رمسيس الثاني ظلت في فرنسا لسنوات حتى يثبتوا أنه فرعون موسى ولم يصلوا إلى دليل وكذلك كان هناك عالم آثار إسرائيلي ظل ٣٠ سنة يدرس الآثار على أنه عالم نمساوي ولم يصل لدليل.

https://youtu.be/wxbNSG4PU78?si=TSrV69KkbfD-ekim

الاعلام العبري الإعلامية إنجي أنور برنامج مصر جديدة دكتور زاهي حواس زاهي حواس

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