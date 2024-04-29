زاهي حواس: أنا سعيد إن اليهود قالوا عني إنني كاره لإسرائيل

الكيان الصهيوني لا يمتلك أي تاريخ أثري في مصر

قال الدكتور زاهي حواس عالم آثار مصري، إن ما كتب عن الأنبياء في مصر بالقرآن الكريم والإنجيل لا يثبت صحة حديث اليهود بشأن وجود برديات إسرائيلية على الأراضي المصرية، معبرًا: "أغلب البرديات الموجودة في المتحف المصري مترجمة، وبالتالي أقاويل اليهود كذب".



وأكد حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "، أن الكيان الصهيوني لا يمتلك أي تاريخ أثري في مصر، معبرًا:"اليهود قالوا إنني ضد السامية".



وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن عام ١٩٨١ قامت إسرائيل بضرب الأطفال في لبنان، وبالتالي قامت مظاهرة من قبل العرب و بعض اليهود ضد إسرائيل، ومن هنا جاءت كذبة أنه ضد السامية، مرددا: "أنا سعيد إن اليهود قالوا عني أنني كاره لإسرائيل".