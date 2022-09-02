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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 : خطط لمصاريفك

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، إذا كنت ترغب في الاستمتاع برحلة خالية من المتاعب، فخطط لمصاريفك.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2022 .. مفاجأت تحدث لهؤلاء الأشخاص

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

من المرجح أن ينعم برج العقرب بعين ممتازة لما هو جيد وسيئ بالنسبة لهم اليوم، أنت تحقق أهدافك وتقرب نفسك من أهدافك النهائية بتفان وعمل شاق على الجبهة المهنية من المرجح أن تزيد أرباح مواليد برج العقرب وقد لا يعانون من أي نقص في الأموال، يمكن للأفكار غير المرغوب فيها أن تشغل عقلك وبالتالي تجعلك تشعر بالضيق، تأكد من تجنب كل ما يؤثر على صحتك، إنه وقت رائع لقضاء عطلة عائلية مثالية في وجهة مثيرة.

برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تكون قادرًا على إنصاف المهام المختلفة التي أوكلت إليك على الصعيد المهني، سيكون المديرين داعمين ومتعاونين.

توقعات برج العقرب صحيا

قد تشعر بالضعف نتيجة لسوء صحتك وقد تصاب بالإرهاق أثناء التعامل مع مشكلات العمل اشرب الكثير من الماء واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، تحتاج إلى تطوير الثقة بالنفس لتشجيع نفسك على محاربة المرض.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

من المحتمل أن تفسد مزاج زوجك من خلال إثارة قضايا مثيرة للجدل، حسّن تواصلك مع شريك حياتك لتجنب أي مشاكل.

حظك اليوم .. برج العقرب وتوقعات شهر سبتمبر 2022

خطط لشيء مثير وممتع مع أفراد العائلة، يشجعك الأصدقاء وأفراد الأسرة على العمل بجدية أكبر.

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