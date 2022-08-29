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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 : مشروع جديد

برح العقرب وحظك اليوم
برح العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، إلى أن أولئك الذين يخططون لشراء عقار عليه توفير الكثير من المال خلال الفترة المقبلة.

ويمكنك التعرف على توقعات برج العقرب اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي خلال الفترة المقبلة.

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برج العقرب وحظك اليوم 29 أغسطس 2022 

كنت تتخذ قرارات حكيمة في الأمور المالية الخاصة بك، اليوم ستوفر لك أموالك جميع الأسباب لتكون سعيدًا، سيظهر هذا نتائج إيجابية على رصيدك المصرفي، ستستمتع على الأرجح بيومك في مكان عملك، لقد كنت تعمل بلا كلل لإكمال مشروعك واليوم قد تتم مكافأتك بمسؤوليات جديدة في العمل، على الأرجح سوف يتم استيعابك في مشروع جديد سيتطلب تفانيك بدوام كامل، وهو شيء كنت ترغب دائمًا في القيام به. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يمكن لمواليد برج العقرب توقع نتائج جيدة حيث من المرجح أن يتم الاعتراف بعملهم الشاق اليوم، لقد كنت شخصًا إيجابيًا وتؤمن بنشر هذه الإيجابية حولك، ستدرك مدى شعبيتك عندما يعرض عليك مرؤوسوك مساعدتك في تحقيق الأهداف المهنية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا 

من المرجح أن يشعر أهالي برج العقرب الذين يعانون من آلام طفيفة بالراحة مع العلاجات المنزلية، ومع ذلك يُنصح بممارسة اليوجا والاستراحة من جدولك المزدحم والحصول على قسط كافٍ من الراحة، يجب أن يكون التركيز على صحتك العقلية من أولوياتك.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا 

يُنصح بقضاء المزيد من الوقت في التفكير في علاقتك، لا تفرط في التفكير بدلاً من ذلك في التخطيط لموعد رومانسي وفرز كل الاختلافات وسيساعدك هذا على إعادة اكتشاف علاقتك.

توقعات برج العقرب خلال الفترة المقبلة 

ستستمتع وتعيد اكتشاف علاقتك مع كبار السن في العائلة، يجب أن تحاول الدخول في محادثة جيدة مع كبار السن لأخذ الأراء، ستجعل المحادثة المثرية برج العقرب يشعرون بالرضا وتساعد في خلق بيئة سلمية، الفرح والحب سيجعلان يومك مميزًا.

 

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