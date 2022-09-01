بعد رحيل سواريش.. هل تأخذ إدارة الأهلي بتوصياته؟

أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم تقريره الفني قبل رحيله.

وتابع أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي لن يعتد بتقرير المدرب البرتغالي، سواء على ملف الراحلين أو ملف التعاقدات الجديدة".

وأضاف: "الإدارة الحمراء ترغب في أن يتم تقييم الأمور من خلالها وبالتنسيق مع المدير الفني الجديد، المنتظر الإعلان عنه خلال ساعات قليلة".

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أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب البيرو، دخل ضمن حسابات الأهلي لتدريب الفريق بالموسم الجديد.

وأوضح أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي لا يزال يدرس كل الأسماء المطروحة أمامه، والتي تضم خليلوزيتش وكارلوس كيروش وغيرها من الأسماء وانضم إليها جاريكا مؤخرًا.

وتابع أمير هشام: "جاريكا ظهر بقوة في الصورة خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن طلباته المادية وشروطه قد تكون هي العائق في طريق وصوله إلى التتش".

وأضاف أمير هشام : "المدرب الأرجنتيني كان مرشح في وقت سابق لتولي قيادة المنتخب الوطني، ولكنه طلب وقتها الحصول على راتب ضخم واستقطاب طاقم مساعدين أجانب كامل، وهو ما رفضه الاتحاد المصري".

واختتم امير هشام : "المفاجأة الكبرى هي دخول الأرجنتيني مارسيلو بيليسيا مدرب ليدز يونايتد السابق، ضمن الأسماء وقد يتم الاتفاق معه".