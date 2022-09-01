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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا لا يريده | الزمالك يفتح الباب أمام رحيل نجم الفريق نهائيًا

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك استقر على عدم عودة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم و المعار إلى البنك الأهلي، بالفترة الحالية.

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الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

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وتابع أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك ، لا يرغب في عودة اللاعب أسامة فيصل ولذلك رحب برحيله بشكل نهائي".

وأضاف أمير هشام: "النادي سوف يُناقش العروض المقدمة للاعب ومنها البنك الأهلي، للحصول على خدماته بصورة نهائية بالميركاتو الصيفي".

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات جديدة بشأن رحيل أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قطرية، كشفت في الساعات الماضية، عن انتقال أحمد سيد زيزو إلى الريان القطري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 5 ملايين دولار، على أن ينتقل اللاعب لصفوف الفريق القطري عقب مباراة الهلال السعودي المقرر لها 9 سبتمبر الجاري، في كأس سوبر لوسيل.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا صحة لرحيل زيزو عن الزمالك واللاعب باقي في الزمالك”.

وأوضح: “هناك جلسة مع اللاعب ووالده لتجديد تعاقده بما يتناسب مع قيمته في الفريق واللاعب متمسك بنادي الزمالك وجمهوره”.

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