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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل تقديم مرتضى منصور لاستقالته خلال اجتماع الزمالك| فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فاجأ أعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا له أمس، بتقديم استقالته رسميا من رئاسة الزمالك، والاكتفاء بالفترة الماضية.

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وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "مرتضى منصور قدم استقالته بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بسبب الضغوط التي يتعرض لها في رئاسة النادي والمهام الكبيرة في الوقت الحالي، ولكن أعضاء المجلس رفضوا الاستقالة تماماً".

وتابع محمد فاروق :"الزمالك استقر على تعيين أحمد مرتضى رئيساً لبعثة الفريق في قطر لمواجهة الهلال السعودي في كأس السوبر " .

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مصدر: رتوش أخيرة تفصل نجم وادي دجلة عن الانتقال إلى الأهلي

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء المجلس بمقر النادي.

حضر الاجتماع الذي زاد عن الساعة كلا من: أحمد جلال إبراهيم، وجمال عبد الحميد، وخالد لطيف، واستشارهم بخصوص تقديم استقالته من رئاسة النادي، الأمر الذي رفضوه بالإجماع.

وسجل مرتضى منصور  كلمة ستذاع عبر قناة النادي، والتي سيعلن من خلالها القرارات الناتجة عن اجتماع اليوم.

وبعد الاجتماع، حرص مرتضى منصور على لعب تنس الطاولة مع الأعضاء.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أمس عن انعقاد اجتماع طارئ في تمام الثامنة مساءً بمقر النادي، في ظل وجود تقارير تشير إلى إمكانية استقالة رئيس الزمالك من منصبه.

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