مصدر: رتوش أخيرة تفصل نجم وادي دجلة عن الانتقال إلى الأهلي

كشف مصدر داخل نادي وادي دجلة عن حقيقة توقيع كريم الدبيس نجم الفريق الأول لكرة القدم على عقود انضمامه لـ النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ويجيد كريم الدبيس لاعب منتخب الشباب اللعب فى أكثر من مركز، سواء الظهير الأيسر أو مركزى الجناح الأيمن والأيسر، ويقدم مستويات جيدة مع وادي دجلة وكان محل اهتمام الأهلي منذ الصيف الماضي.

وكشف المصدر لـ صدى البلد أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين وادي دجلة والنادي الأهلي ولم يتبق سوى الاتفاق على المقابل المالى الذى سيحصل عليه وادي دجلة نظير الموافقة على بيع كريم الدبيس للقلعة الحمراء، لاسيما أن الانتقال لـ النادي الأهلي هى رغبة اللاعب منذ الموسم الماضي.

وحصل كريم الدبيس على وعد من مسئولي النادي الأهلي بحسم صفقة شرائه من وادي دجلة في الصيف الحالى، بعدما فشلت مفاوضات شرائه الصيف الماضي بسبب المبالغة المادية من مسئولي دجلة في طلباتهم للموافقة على بيع اللاعب للأهلي.

حقيقة توقيع كريم الدبيس نجم وادي دجلة للنادي الأهلي .. تفاصيل

كشف نبيل أبو زيد وكيل أعمال كريم الدبيس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حقيقة توقيعه على عقود انضمامه لـ النادي الأهلي خلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال كريم الدبيس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على توقيع اللاعب بصفة رسمية مع النادي الأهلي، بداية من الموسم الجديد.

وتابع نبيل أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: " كريم الدبيس لاعب وادي دجلة وقع رسميًا مع النادي الأهلي ولكن ليس في وجودي".

وأضاف نبيل أبو زيد: "أحمد نادر حواش مهاجم إنبي ومهاجم المنتخب الوطني للشباب وقع مع أحد أندية القمة ولن يرحل إلى الدوري الألماني كما يقال".

وأردف نبيل أبو زيد: "هناك مدير تعاقدات في أحد الأندية الكبرى، يوجه بعض اللاعبين للتعامل مع وكيل لاعبين يتعامل معه، تحدثت مع مدير الكرة بهذا النادي واللجنة داخله، ولكن ردهم كان سئ للغاية، وبالتالي قررت اللجوء إلى وسائل الإعلام، من أجل التحدث عن هذا الأمر بعدما فاض بي الكيل".

وأكمل نبيل أبو زيد أبو زيد: "مدير التعاقدات الذي أتحدث عنه هو حارس مرمي سابق، سوف يرحل قريبًا عن منصبه، خاصةً أنه يتعاقد مع لاعبين أقل فنيًا بمبالغ كبيرة".