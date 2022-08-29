عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر: رتوش أخيرة تفصل نجم وادي دجلة عن الانتقال إلى الأهلي

الاهلي ووادي دجلة
الاهلي ووادي دجلة

كشف مصدر داخل نادي وادي دجلة عن حقيقة توقيع  كريم الدبيس نجم الفريق الأول لكرة القدم على عقود انضمامه لـ النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

txt

زلزال داخل فاركو بسبب وقف القيد لمدة فترتين .. تفاصيل

txt

أزمة إدارية.. حسام البدري في ورطة مع وفاق سطيف الجزائري

 

ويجيد كريم الدبيس لاعب منتخب الشباب اللعب فى أكثر من مركز، سواء الظهير الأيسر أو مركزى الجناح الأيمن والأيسر، ويقدم مستويات جيدة مع وادي دجلة وكان محل اهتمام الأهلي منذ الصيف الماضي.

وكشف المصدر لـ صدى البلد أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين وادي دجلة والنادي الأهلي ولم يتبق سوى الاتفاق على المقابل المالى الذى سيحصل عليه وادي دجلة نظير الموافقة على بيع كريم الدبيس للقلعة الحمراء، لاسيما أن الانتقال لـ النادي الأهلي هى رغبة اللاعب منذ الموسم الماضي.

وحصل كريم الدبيس على وعد من مسئولي النادي الأهلي بحسم صفقة شرائه من وادي دجلة في الصيف الحالى، بعدما فشلت مفاوضات شرائه الصيف الماضي بسبب المبالغة المادية من مسئولي دجلة في طلباتهم للموافقة على بيع اللاعب للأهلي.

txt

زلزال في المقاولون العرب بسبب نجم منتخب الشباب .. والأهلي يظهر بقوة

txt

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف فايلر النهائي من تدريب النادي الأهلي

حقيقة توقيع كريم الدبيس نجم وادي دجلة للنادي الأهلي .. تفاصيل

كشف نبيل أبو زيد وكيل أعمال كريم الدبيس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حقيقة توقيعه على عقود انضمامه لـ النادي الأهلي خلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال كريم الدبيس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة،  على توقيع اللاعب بصفة رسمية مع النادي الأهلي، بداية من الموسم الجديد.

وتابع نبيل أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: " كريم الدبيس لاعب وادي دجلة وقع رسميًا مع النادي الأهلي ولكن ليس في وجودي".

وأضاف نبيل أبو زيد: "أحمد نادر حواش مهاجم إنبي ومهاجم المنتخب الوطني للشباب وقع مع أحد أندية القمة ولن يرحل إلى الدوري الألماني كما يقال".

وأردف نبيل  أبو زيد: "هناك مدير تعاقدات في أحد الأندية الكبرى، يوجه بعض اللاعبين للتعامل مع وكيل لاعبين يتعامل معه، تحدثت مع مدير الكرة بهذا النادي واللجنة داخله، ولكن ردهم كان سئ للغاية، وبالتالي قررت اللجوء إلى وسائل الإعلام، من أجل التحدث عن هذا الأمر بعدما فاض بي الكيل".

وأكمل  نبيل  أبو زيد أبو زيد: "مدير التعاقدات الذي أتحدث عنه هو حارس مرمي سابق، سوف يرحل قريبًا عن منصبه، خاصةً أنه يتعاقد مع لاعبين أقل فنيًا بمبالغ كبيرة".

كريم الدبيس وادي دجلة النادي الأهلي الأهلى دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

أخبار السوشيال: الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. ومجدي عبد الغني يحذر جماهير الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

ترشيحاتنا

سرقة منزل أوباميانج وساعة ليفاندوسكي.. ماذا يحدث في برشلونة؟

بسبب فيروس كورونا.. عدوى شائعة تنتشر بين الأطفال

التموين: مد فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقات.. فيديو

كيف مرض النبي ومات؟ الأيام الأخيرة في حياته وسر دفنه في اللحد

عزة مصطفى: الرئيس السيسي يوجه بعلاج مواطن يعاني من مشاكل في القلب

بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. شاهد|جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

تان ومايوه.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بهوت شورت.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بإطلالة من تركيا

فيديو

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ