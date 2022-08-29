زلزال داخل فاركو بسبب وقف القيد لمدة فترتين .. تفاصيل

رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" الاستئناف المقدم من نادي فاركو واللاعب السوداني سيف تيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في أزمتهما مع نادي المريخ السوداني.

وأكدت لجنة فض المنازعات في قرارها، على تغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح المريخ.، كما تم إيقاف سيف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم، وإيقاف فاركو عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.

وبذلك لن يستطيع نادي فاركو، قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

ويحتل نادي فاركو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويستعد الفريق لخوض مباراة سموحة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة للدوري.

ميكالي في الإسكندرية لزيارة نادي فاركو ومعاينة ملعب برج العرب

من جانب آخر توجه الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لمدينة الإسكندرية لزيارة نادي فاركو والاجتماع بمديره الفني البرتغالي نونو ألميدا، وكذلك معاينة ستاد برج العرب.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، لزيارة أندية الدوري الممتاز والتعرف عن قرب على أساليب تدريب اللاعب المصري، واكتشاف المواهب من مواليد 2001 والأصغر سنًا، لضمها لصفوف المنتخب الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إعلان قائمة المعسكر الأول للمنتخب يوم ٣٠ أغسطس الحالي، بالتزامن مع نهاية مباريات الجولة الأخيرة في الدوري، ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون في المعسكر يوم ١ سبتمبر لبدء المعسكر في الإسكندرية.