ميكالي في الإسكندرية لزيارة نادي فاركو ومعاينة ملعب برج العرب

توجه الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لمدينة الإسكندرية لزيارة نادي فاركو والاجتماع بمديره الفني البرتغالي نونو ألميدا، وكذلك معاينة ستاد برج العرب.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، لزيارة أندية الدوري الممتاز والتعرف عن قرب على أساليب تدريب اللاعب المصري، واكتشاف المواهب من مواليد 2001 والأصغر سنًا، لضمها لصفوف المنتخب الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إعلان قائمة المعسكر الأول للمنتخب يوم ٣٠ أغسطس الحالي، بالتزامن مع نهاية مباريات الجولة الأخيرة في الدوري، ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون في المعسكر يوم ١ سبتمبر لبدء المعسكر في الإسكندرية.

ميكالي

رؤية ميكالى



وتحدث البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، عن قرعة التصفيات الإفريقية التى أسفرت عن انتظار منتخب مصر الأوليمبي للفائز من بوتسوانا وإيسواتيني فى الدور الثاني أكتوبر المقبل بعقلية محترفة.

وقال ميكالى: بعد الاطلاع على القرعة فإننى أري أنه ليس من السهل الحكم على المنافسين من الظاهر، سنقوم بالتحليل الفنى الدقيق للمنافسين من خلال معرفة نقاط القوة والضعف قبل أن نصدر أحكاما لأن كرة القدم لا تعترف بالأحكام المسبقة لابد أن نتعرف عمليا على منافسينا.

وتابع ميكالى الفائز مع البرازيل بذهبية أولمبياد ريودى جانيرو ٢٠١٦: سنتعامل مع منافسنا بواقعية فى كل مرحلة لكننا لابد أن نعمل جيدا على أن نترك انطباعا لديهم بأننا منتخب قوى يمتلك طموح الدفاع عن أحلامه.

وأضاف ميكالى: اعلم جيدا أن مصر اسم كبير فى الفترة الإفريقية وجمهورها ذواق لكرة القدم ولا يقبل سوى التواجد فى مصاف الكبار وسأبذل قصاري جهدى مع مجموعة العمل المحترفة التى يقودها الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف العام على المنتخب من أجل رسم الابتسامة على وجوه المصريين ، لابد أن يعلم الجمهور أننا هنا من أجل إنجاز مهمة كبيرة لاسعادهم وسنعمل ليلا ونهارا من أجل تحقيق الحلم.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، عن انتظار منتخب مصر الأولمبي الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحال تخطي الفراعنة هذا الدور، يلتقي مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023 في الدور الأخير والمؤهل للبطولة الإفريقية.

وشهدت القرعة إعفاء 18 منتخبًا من خوض الدور الأول بالتصفيات، حيث جاء في مقدمة المنتخبات التي سوف تغيب عن الدور الأول، منتخب مصر حامل اللقب.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل..ويشارك 39 منتخباً فى التصفيات الأفريقية، ويتأهل المغرب تلقائيا كمضيف للبطولة النهائية، أما الفرق الـ 38 المتبقية فتلعب فى التصفيات.

وستقام المباراة الأولى على ملعب الفائز سواء كان منتخب إسواتيني أو بوتسوانا، في المقابل تلعب مباراة العودة في القاهرة.

وبحسب ما جاء رسميا من الكاف فإن مباراة الذهاب ستقام (21 - 23 أكتوبر) وسيكون لقاء الإياب في (28-30أكتوبر).

وحال فوز منتخب مصر سيخوض منتخب "الفراعنة" الدور الثالث في طريق الصعود للبطولة التي ستقام في المغرب.

وشهدت القرعة أيضًا إجراء الدور الثالث حيث سيواجه الفائز من لقاء منتخب مصر × إسواتيني / بوتوسوانا ضد الفائز من لقاء سيراليون وزامبيا..وستقام مباريات الدور الثالث ذهاب وعودة (20-28 مارس) من العام المقبل.