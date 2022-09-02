مع حنان المطعني.. صباح البلد يخصص فقرة خاصة لـ حواديت الأطفال

خصص برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة بعنوان "حدوتة مروان على طول غضبان "، تقديم مقدمة برامج الأطفال حنان المطعني.

وقدمت "حنان المطعني" قصة عن الغضب وأضراره، وقدمت خلال القصة عدة نصائح للأهل والأطفال فيما يخص التعامل مع الشعور بالغضب والسيطرة عليه.



وفي سياق متصل: روت تفاصيل دخولها مجال الإذاعة وبرامج الأطفال، قائلة إن مسيرتها بدأت من برنامج طلائع الإيمان ومن ثم ضيفة ببرنامج روضة الأطفال بماسبيرو، وأخيرا قدمت برنامج خاص للأطفال على قناة الفتح.

وأضافت أن برامج الأطفال لها خصائص معينة، ولذلك يجب أن يتميز مذيع الأطفال بعدة أمور، أهمها حبه للأطفال وقدرته على التعامل معهم بطريقتهم الخاصة، متابعة: يجب أن تتضمن الحدوته والحكاية حكمة ونصيحة لكل طفل.