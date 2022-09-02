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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاج وفحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين بالبحيرة

فحص وتحصين المواشي
فحص وتحصين المواشي

أعلنت وزار الزراع أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في محافظة البحيرة لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

 
‏وقال د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالبحيرة  وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار ٧٠٦ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٣٣٨ وعلاج الطفيليات الداخلية  لعدد ١٤٤٦ حالة وتم عمل ٢٥ عمليات جراحية كما تم تحصين عدد ٦١٩ حاله بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي ٤٠٣٤  رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين

البحيرة الزراعة حياة كريمة الطب البيطري تطوير الريف معهد التناسليات الحيوانية التناسليات الحيوانية

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