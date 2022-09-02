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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الطفل بسوهاج تواصل فعالياتها بمحاضرات في مجال العلوم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تواصل جامعة سوهاج تنظيم محاضراتها العلمية بجامعة الطفل لطلاب المرحلة السادسة، وذلك في مجال العلوم، وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الدولة المصرية في  حاجة ماسة إلى تعزيز برامج تعليم العلوم، وتحسين جودة طلاب المدارس الذين يمثلون الباحثين والعلماء لمصر في المستقبل.

 

وأوضح “عبد الخالق” أن جامعة الطفل تنظم العديد من المحاضرات والورش التدريبية للأطفال من أجل إكسابهم مجموعة من المعارف والأفكار الجديدة، ومنح الطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم في البحث والتعلم، وتعريفهم بالقواعد الأساسية والمطلوبة في العلوم، لتنشئة جيل مثقف واع قادر علي حمل لواء التنمية في المستقبل.

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جامعة الطفل بسوهاج

وأشار الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل بسوهاج، إلى أنه تم تنفيذ محاضرات في العلوم للطلاب، وذلك بمعامل كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم، مضيفاً أنه حاضر بها الدكتور رأفت الخطيب بقسم الكيمياء، حيث تناولت المحاضرات شرح مبسط لبعض المفاهيم الكيميائية، وقام الطلاب بتحضير بعض التجارب البسيطة داخل معامل الكلية.

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