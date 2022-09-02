عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 48 ساعة.. تحرير 523 محضرًا تموينيًا في سوهاج| صور

الحملات التموينية
الحملات التموينية بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، خلال 48 ساعة الماضية.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

شهيد لقمة العيش.. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي في سوهاج

فنطاس صرف صحي ينهي حياة تلميذ في سوهاج

خلال 48 ساعة.. تحرير 523 محضرًا تموينيًا بسوهاج

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 523 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال 48 ساعة الماضية، وتنوعت المحاضر بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وذلك في مجال المخابز، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

تفاصيل المحاضر المُحررة

Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٦٥٨٣١_Office
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٦٥٨٣١_Office

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٧٤٣_WhatsApp
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٧٤٣_WhatsApp
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٥٣٣_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٥٣٣_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٥١٦_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٥١٦_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٥٠٢_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٥٠٢_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٤٣٥_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠٩٠٢-٠٧٠٤٣٥_Gallery
سوهاج اخبار محافظة سوهاج ساعة محضر ا التموين تمويني ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

باستثمارات 45 مليار جنيه.. 1556مشروعًا بالمرحلة الأولى لحياة كريمة بـ181 قرية في سوهاج

ترشيحاتنا

هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يفهمه الكثير

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

الأزمات تهدد مستقبل المهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتقليل أعداد المقبولين بالكليات

الحقوا اشتروا| انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يخسر 16 جنيها

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

موسكو تبدي استعدادها لمساعدة بغداد في مجال الطاقة النووية السلمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ