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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ حياة مواطن بالبحيرة من جرح قطعي في الرقبة

نجاح الفريق الطبى
نجاح الفريق الطبى

نجح الفريق الطبي بمستشفى الدلنجات المركزي بالبحيرة فى إنقاذ حياة مواطن  يبلغ من العمر ٣٢ عاما ادعاء مشاجرة مجروحا في الرقبة من الأمام والخلف بجرح قطعي فى الرقبة طوله ٢٥ سم وانفصال الحنجرة عن القصبة الهوائية ، حيث وصل الاستقبال وعلى الفور تم عمل اللازم له وتم دخوله حجرة العمليات وتم إنقاذه   ، والآن بغرفة العناية المركزة وحالته مستقرة.

المكون من الجراحة العامة دكتور عاصم نجم استشاري الجراحة العامة و دكتور أحمد عرفان أخصائي الجراحة ودكتور أحمد دمين زمالة جراحة الأنف والأذن والحنجرة و دكتور جلال شفيق رئيس قسم الأنف والأذن ، و دكتور ريمون فؤاد أخصائي أنف وأذن.

وبالنسبة لقسم التخدير دكتور حسام الدسوقي رئيس قسم التخدير والعناية دكتور أحمد فوزى ، و العظام دكتور محمد شفيق، بالإضافة لطاقم التمريض والفنيين تحت إشراف الدكتور خالد بلال وكيل المستشفى ، والدكتور محمود الكيلاني نائب مدير المستشفى.


وأشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة بجهود الفريق الطبي المشارك فى هذه العملية والذى عمل على انقاذ حياة المواطن، وتقدم سيادته بالشكر للدكتور مهدي هيوب مدير المستشفى وللفريق الطبي والفريق المعاون ، وكافة العاملين بالمستشفى ، مثمنًا جهودهم و متمنيًا لهم المزيد من التقدم  والنجاح.

ونوه على أن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة والطارئة .

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