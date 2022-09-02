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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 810 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

حملات إزاله
حملات إزاله

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٨١٠ حالات إشغال طريق مخالف تنوعت بين ثابت ومتحرك عبارة عن:-

- ٥٠٨ حالات إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور.

- ١٤٥ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق مركز ومدينة إيتاى البارود.

- ٤٨ حالة إشغال مخالف بالمحمودية وتحرير ٩ محاضر اشغال.

- ٨٠ حالة إشغال مخالف بالدلنجات و ٢٩ حالة اشغال برشيد.

في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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