رفع 810 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٨١٠ حالات إشغال طريق مخالف تنوعت بين ثابت ومتحرك عبارة عن:-

- ٥٠٨ حالات إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور.

- ١٤٥ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق مركز ومدينة إيتاى البارود.

- ٤٨ حالة إشغال مخالف بالمحمودية وتحرير ٩ محاضر اشغال.

- ٨٠ حالة إشغال مخالف بالدلنجات و ٢٩ حالة اشغال برشيد.

في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.